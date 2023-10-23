«Ракета испарилась в воздухе»: как Палестина сама взорвала госпиталь в секторе Газа

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Ракетный удар по госпиталю в секторе Газа унес жизни сотни человек. Израиль и Палестина возлагают ответственность за произошедшее друг на друга. Телеканал CNN поддержал версию Израиля в том, что взрыв мог спровоцировать обломок ракеты, который попал в здание больницы. Редакция «Радио 1» расскажет, о чем говорят результаты исследования, и почему представители группировки ХАМАС отказались предоставлять доказательства с места падения ракеты
Израиль ударил по больнице в секторе Газа
Удар по госпиталю в секторе Газа произошел 17 октября. В результате атаки погиб 471 человек, более 300 получили ранения. Контролирующая территорию Газы группировка ХАМАС обвинила в произошедшем Израиль. В свою очередь, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) настаивает на том, что удар произошел из-за неудачного запуска ракеты исламской группировкой.
Кроме того, израильская сторона заявила, что якобы располагает деталями телефонного разговора о взрыве в больнице между двумя представителями ХАМАС. По сведениям израильской разведки, члены палестинской группировки также возложили ответственность за произошедшее на исламское формирование.
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CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе
Телеканал СNN возложил вину за удар по госпиталю в секторе Газа на Палестину. Приглашенные журналистами эксперты заявили, что проведенный анализ свидетельствует о том, что взрыв в больнице был спровоцирован попаданием части ракеты, которая была выпущена из Газы. Исследование якобы подтвердило, что имеющиеся следы на месте взрыва не соответствуют израильскому авиаудару, передает телеканал.
NYT: ХАМАС не представило доказательств удара ракеты по больнице
Журналисты издания The New York Times заявили, что члены палестинской группировки ХАМАС не представили доказательств, которые бы свидетельствовали об ударе ракеты по госпиталю в секторе Газа. По словам репортеров, представитель палестинской группировки Гази Хамад заявил, что ракета «испарилась в воздухе», и от нее ничего не осталось.
Глава медиаслужбы ХАМАС Салама Мааруф заявила репортерам, что они могут самостоятельно приехать на место взрыва и собрать необходимые доказательства.
«Кто сказал, что мы обязаны предоставлять осколки каждой ракеты, которая убивает наших людей?» — задалась вопросом Мааруф.
Авторы статьи также сообщили, что подозрительным в действиях сектора Газа стало то, что они меняли данные о пострадавших. Изначально Палестина сообщала, что в результате удара по госпиталю Аль-Ахли, погибли от 500 до 800 человек, позже стало известно о 471 скончавшемся.
Также уточняется, что взрыв произошел на территории парковки, а не в самой больнице, как утверждалось прежде.
Израильская авиация ударила по двум больницам в секторе Газа
Палестинское агентство Al Jazeera сообщило, что две больницы сектора Газа вновь подверглись обстрелам со стороны израильской армии. В анклаве заявили, что ЦАХАЛ таким образом пытается добиться эвакуации медицинского персонала и лишить местные больницы Газы возможности оказывать помощь раненым и пострадавшим.
Также сообщается о ракетном обстреле израильской стороной лагеря с беженцами в секторе Газа. По информации издания, в результате удара пострадали 30 человек, большинство из жертв — женщины и дети.
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