Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»

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«Союз-2.1а» успешно запустил на околоземную траекторию корабль «Прогресс МС-24», который теперь направляется к Международной космической станции, сообщает РИА Новости из Центра управления полетами, откуда велась трансляция.
Старт ракеты произошел с космодрома Байконур с площадки № 31 («Восток») в 4.08 мск. После отделения от последней ступени ракеты, «Прогресс» приступил к независимому полету к МКС, который продлится около двух дней. Ожидается, что стыковка произойдет 25 августа в 6.50 мск. Кораблю предстоит находиться в космосе в течение 174 дней.
Корабль «Прогресс МС-24» будет пристыкован к модулю «Звезда» российской части МКС, где ранее размещался «Прогресс МС-22».
На борту «Прогресса МС-24» находится около 2,5 тонн грузов: более 1,5 тонны необходимых запасов для экипажа и систем станции, 500 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота для обновления атмосферы станции.
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Корабль «Прогресс МС-24» будет пристыкован к модулю «Звезда» российской части МКС, где ранее размещался «Прогресс МС-22».
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Артем Кузьмин