Ракеты Taurus не вошли в новый пакет помощи Германии для Украины

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МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
«Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина», - перечислил Писториус.
Он также уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования, а также зимняя одежду, электрогенераторы и отопительные системы.
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Элина Позднякова