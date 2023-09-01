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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.
Прежде, о скором заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат» говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что комплекс с тяжелыми ракетами будет готов к выполнению боевых задач в ближайшее время. Он также отметил, что Россия работает над перевооружением войск, оснащая их современными средствами.
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