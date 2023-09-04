Ракетный комплекс ВС РФ «Сармат» изменит ход СВО на Украине

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Развертывание российского ракетного комплекса «Сармат» серьезно повлияет на украинский конфликт. Об этом пишет издание Asia Times.
Авторы статьи заявили, что ракетный комплекс наделен характеристиками, которые делают его универсальным вооружением.
Российский «Сармат» бросает вызов системам контроля над вооружением и может оказать существенное влияние на украинский конфликт и изменить его ход. Журналисты отметили, что из-за событий на Украине, в мире снова стали говорить об опасностях, связанных с применением ядерного оружия.
Несмотря на введенные в отношении РФ санкции, государство продолжает наращивать ядерный потенциал, подчеркнули обозреватели издания.
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Российский «Сармат» бросает вызов системам контроля над вооружением и может оказать существенное влияние на украинский конфликт и изменить его ход. Журналисты отметили, что из-за событий на Украине, в мире снова стали говорить об опасностях, связанных с применением ядерного оружия.
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Анастасия Крестьянова