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Ракетный удар по христианам: последние новости войны в Израиле

Армия Израиля уничтожила греческую православную церковь в секторе Газа
20 октября 2023, 11:02
Фото: iStock/ronib1979

Фото: iStock/ronib1979

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла удар по православной церкви святого Порфирия на юге сектора Газа. Жертвами вновь стали мирные граждане, которые укрывались в храме от артиллерийских обстрелов и авиации. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне палестино-израильского конфликта и о том, что Израилю пообещал президент США Джо Байден.

Палестина и Израиль: 2023


Конфликт между Палестиной и Израилем, длящийся на протяжении 75 лет, перешел в активную фазу 7 октября. Члены палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль и взяли под огневой контроль несколько районов и ряд военных объектов страны. Ответным действием со стороны Тель-Авива стало проведение военной операции на территории сектора Газа. ЦАХАЛ начал вести массированные обстрелы анклава и уничтожать места дислокации членов палестинского формирования.

Израиль нанес удар по православной церкви в Газе


Израильская армия нанесла удар по древней православной церкви святого Порфирия в районе Аль-Зайтун на юге сектора Газа. МИД Палестины сообщил о двух погибших в результате атаки. Одним из них оказался ребенок. Ответственность за произошедшее Палестина возложила на ЦАХАЛ, однако израильская армия заявила, что в церкви скрывались боевики ХАМАС, о чем якобы свидетельствуют данные израильской разведки. В Палестине, в свою очередь, сообщили, что в храме укрывались мирные жители, в числе которых женщины и дети.

Архиепископ Алексий Тивериадский Иерусалимской православной церкви сообщил, что в рухнувшей после израильского обстрела церкви, находилось более 400 человек, при этом точное количество людей, которые продолжают находится под завалами, неизвестно.

«Они ударили по входу в монастырь. Они обстреляли его ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие», ­ – рассказал священнослужитель.

Последние новости войны в Израиле


На Западном берегу реки Иордан продолжаются протесты. Местная молодежь выходит на митинги и выступает против геноцида палестинцев.

ЦАХАЛ наносит удары по объектам, в которых базируются силы палестинской группировки ХАМАС. Израильская армия уничтожила дом одного из членов формирования, что спровоцировало протесты в Тулькарме. На улицах начались городские бои, в результате которых что погибло 14 арабов и один израильтянин.

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

Обостряется ситуация на северной границе Израиля с Ливаном. «Хезболла» нанесла несколько ударов по различным объектам на израильских военных базах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и заявил о мощном ударе по сектору Газа.

Байден об инвестиции в Израиль


Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в ходе которого обсудил палестино-израильский конфликт. Он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль, так как это является «разумной инвестицией». Американский лидер сообщил, что Израиль получит $10 млрд в рамках поддержки и отметил, что США работают над «лучшим будущим» Ближнего Востока.

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Израиль нанес сильнейший удар по Украине
FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны в Палестине
20 октября 2023, 10:40

Фото: iStock/ffikretow

Обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. Об этом сообщает Financial Times. РИА Новости попыталось разобраться, почему так произошло.
На протяжении проведения спецоперации США, Великобритания, Франция и другие страны Евросоюза активно пытались доказать всему международному сообществу, что это борьба авторитаризма с демократией, то есть зла с добром. В августе в Саудовской Аравии собрались представители 58 стран. Западные лидеры попытались их убедить в правильности своей позиции, а также принять «план Зеленского», которым и должен закончиться конфликт.

Однако, в результате действий Израиля в Палестине мир начал делиться на сторонников и противников Израиля, а Украина и вовсе оказалась на обочине информационной повестки.

Таким образом, развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа. А американские дипломаты признаются, что это их сильно тревожит, однако Белый дом не будет пересматривать свои отношения с Израилем. При этом в западных странах активно разгоняют акции в поддержку Палестины. 

В то же время президент России Владимир Путин успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. Он активно выступает за прекращение огня, а также организацию путей для доставки гуманитарной помощи для мирного населения. В ХАМАС оценили позицию российского лидера.

Из-за эскалации палестино-израильского конфликта сильно ухудшились отношения между Западом и Югом. Саудовский наследный принц заставил Блинкена прождать встречи всю ночь. А другие страны и вовсе отказались принимать госсекретаря США и президентом Байдена. 
Таким образом, силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, считают эксперты. При этом Россия становится альтернативой для Глобального Юга.

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#сша
#конфликт
#политика
#президент
#украина
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Эксперт по безопасности Стефанович: Взрыв в Неваде — сигнал для России
20 октября 2023, 10:40

Фото: istockphoto/KREMLL

В тот день, когда российская сторона отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американцы произвели подземный взрыв на полигоне в Неваде. Эта демонстрация могла быть своеобразным предупреждением, сигналом для России.
Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» озвучил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович. Он считает, что подземный взрыв, который американцы устроили на полигоне для ядерных испытаний мог с их точки зрения служить предупреждением Москве о невозможности сокрытия таких экспериментов с оружием массового поражения в будущем.

Пресс-служба американской энергетики тут же заявила, что это был не ядерный взрыв, а химический. Целью его проведения бло названо как раз улучшение системы выявления подземных ядерных взрывных испытаний. Дмитрий Стефанович отметил, что пока нет никаких указаний на то, что такие испытания планируются в России. А если и планируются, то они, конечно, будут проводиться без какой бы то ни было информационной кампании, заключил эксперт.

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#испытания
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#служба
#сша
#россия
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Депутат Госсовета Татарстана Хамаев извинился перед Кадыровым
Депутат Хамаев извинился перед Кадыровым за эмоциональное выступление
20 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/undefined undefined

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев принёс извинения за своё эмоциональное выступление на заседании парламента региона. Об этом пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что депутат раскритиковал решение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова наградить званием героя Чечни своего сына Адама Кадырова, который жестоко избил Никиту Журавеля за сожжение Корана. Он предложил дать правовую оценку награждения. 

Позднее Хамаев принёс свои извинения за эмоциональное выступление, заявив, что лишь высказал своё личное мнение. Он извинился, поскольку осознал, что такие слова могут навредить взаимоотношениям между народами.

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#рамзан кадыров
#избиение
#награда
#депутат
#татарстан
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В США оценили шансы Украины одержать победу в конфликте
RS: Украина не победит Россию даже при колоссальной поддержке стран Запада
20 октября 2023, 10:19

Фото: istock / Ruma Aktar

Украина не сможет одержать победу над Россией даже с огромной помощью Запада. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для Responsible Statecraft.

«Вероятного пути к военной победе Киева не существует, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем», — написал Дэвис в статье.
Он также обратил внимание на то, что после провала украинского контрнаступления у сторонников киевского режима не осталось сомнений в том, что ВСУ не способны добиться каких-то успехов. При этом, американские власти не знают, как закончить конфликт на Украине.

Помимо прочего, усиливающийся хаос в Штатах и нарастающая опасность конфликта на Ближнем Востоке отвлекают внимание общественности от проведения проверки, которая необходима для понимания необходимости увеличения оказания финансовой помощи Украине. 

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#проверки
#конфликт
#украина
#опасность
#всу
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Евросоюз озвучил сумму военной помощи Украине с начала СВО
20 октября 2023, 10:02

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз (ЕС) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине направил Киеву военной помощи на сумму около 90 миллиардов долларов. Из них примерно 27 миллиардов приходятся на поставки оружия.
Такие цифры привела глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Она отметила, что Евросоюз продолжает координировать с Соединенными Штатами и партнерами по G7 свои усилия по обеспечению всех насущных потребностей Украины. Президент Еврокомиссии также добавила, что такое единство действий является прецедентом, ранее никогда не отмеченным в истории.

В заключение своей речи Урсула фон дер Ляйен сообщила, что положено начало процессу мероприятий, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.

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#президент
#евросоюз
#ек
#украина
#сша
#помощь
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Bloomberg: США влияют на планы проведения Израилем наземной операции в Газе
20 октября 2023, 08:32

Фото: istockphoto/e-crow

США оказали влияние на планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа. Это касалось необходимости ограничить потери среди мирного населения, а также понимания того, что будет после завершения военных действий на территории анклава.
Такая корректировка первоначальных планов сказывается на сроках проведения операции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Изначально, сразу после нападения боевиков ХАМАС, Израиль планировал провести молниеносную операцию, используя скоординированные удары с воздуха, моря и суши. 

Однако теперь военные говорят, что схема проведения операции может отличаться от первоначальных планов. В публикации издания указано, что она изменилась после визитов в Израиль американских политиков — президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Дж. Остина. Прежде всего, речь идет о сокращении потерь среди мирного населения и дальнейшем развитии событий, после того, как операция в Газе будет завершена. Некоторые арабские политики также отмечали, что в стратегии Израиля ранее отсутствовали планы на «послезавтра». Теперь, ввиду всего вышеперечисленного, операция может начаться позже и продлиться дольше, чем было запланировано изначально.

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#операция
#израиль
#военные
#операции
#сша
#президент
#сектор газа
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«Запятнано кровью»: В Китае заявили о вине США в смерти невиновных людей
Global Times: США виновны в гибели невиновных из-за вето на резолюцию по Газе
20 октября 2023, 08:22

Фото: istock /ffikretow

Соединенные Штаты Америки причастны к гибели невиновных людей в конфликте между Израилем и ХАМАС, так как наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Газе. Инфомрацию сообщает китайское издание Global Times.
В материале пишут, что США показывают свое истинное лицо, когда  дело доходит до момента, когда попирается право  множества гражданских лиц на жизнь, несмотря на постоянные речи Штатов о правах человека.

«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью», — говорится в статье.
Напомним, ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором осуждается действия «террористической атаки ХАМАС» 7 октября. В документе призывают к отмене израильского предписания жителям Газы и представителям ООН о перемещении с севера на юг сектора. Также проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению пленников.

Ранее сообщалось, что Глава Министерства обороны США обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#дело
#жизнь
#проект
#бразилия
#право
#оон
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Ллойд Остин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона
20 октября 2023, 07:10

Фото: istock / rarrarorro

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в четверг, 19 октября, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителями Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил их, что что Штаты хотят предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

Министр обороны США пообщался по телефону с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом, президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Помимо этого, Остин заявил о приверженности Штатов по поддержке обороны своих партнеров и отведения эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что военнослужащему США Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в Штаты, предъявили обвинения по 8 пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#министр
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Путин обсудил с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель» двигатель ПД-35
20 октября 2023, 06:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 19 октября провёл рабочую встречу с генконструктором АО «ОДК-Авиадвигатель», академиком РАН Александром Иноземцевым. Об этом пишут «Известия».
Российский лидер и академик обсудили производство тяжелых авиадвигателей ПД-35 и ПД-14. По словам Иноземцева, на ПД-14 в настоящее время летают три борта МС-21. 

Уточняется, что всего сделано восемь двигателей такого типа. На 2024 запланировано изготовление 12, потом — ещё 24.

«Я не помню, чтобы мы таким темпами за последние 30 лет наращивали объемы серийного производства. Мы настроены», — подчеркнул Александр Иноземцев.

В свою очередь Путин оценил слова академика положительно.

«Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная», — добавил глава государства.

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