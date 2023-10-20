Ракетный удар по христианам: последние новости войны в Израиле

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Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла удар по православной церкви святого Порфирия на юге сектора Газа. Жертвами вновь стали мирные граждане, которые укрывались в храме от артиллерийских обстрелов и авиации. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне палестино-израильского конфликта и о том, что Израилю пообещал президент США Джо Байден.
Палестина и Израиль: 2023
Конфликт между Палестиной и Израилем, длящийся на протяжении 75 лет, перешел в активную фазу 7 октября. Члены палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль и взяли под огневой контроль несколько районов и ряд военных объектов страны. Ответным действием со стороны Тель-Авива стало проведение военной операции на территории сектора Газа. ЦАХАЛ начал вести массированные обстрелы анклава и уничтожать места дислокации членов палестинского формирования.
Израиль нанес удар по православной церкви в Газе
Израильская армия нанесла удар по древней православной церкви святого Порфирия в районе Аль-Зайтун на юге сектора Газа. МИД Палестины сообщил о двух погибших в результате атаки. Одним из них оказался ребенок. Ответственность за произошедшее Палестина возложила на ЦАХАЛ, однако израильская армия заявила, что в церкви скрывались боевики ХАМАС, о чем якобы свидетельствуют данные израильской разведки. В Палестине, в свою очередь, сообщили, что в храме укрывались мирные жители, в числе которых женщины и дети.
Архиепископ Алексий Тивериадский Иерусалимской православной церкви сообщил, что в рухнувшей после израильского обстрела церкви, находилось более 400 человек, при этом точное количество людей, которые продолжают находится под завалами, неизвестно.
«Они ударили по входу в монастырь. Они обстреляли его ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие», – рассказал священнослужитель.
Последние новости войны в Израиле
На Западном берегу реки Иордан продолжаются протесты. Местная молодежь выходит на митинги и выступает против геноцида палестинцев.
ЦАХАЛ наносит удары по объектам, в которых базируются силы палестинской группировки ХАМАС. Израильская армия уничтожила дом одного из членов формирования, что спровоцировало протесты в Тулькарме. На улицах начались городские бои, в результате которых что погибло 14 арабов и один израильтянин.
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы
Обостряется ситуация на северной границе Израиля с Ливаном. «Хезболла» нанесла несколько ударов по различным объектам на израильских военных базах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и заявил о мощном ударе по сектору Газа.
Байден об инвестиции в Израиль
Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в ходе которого обсудил палестино-израильский конфликт. Он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль, так как это является «разумной инвестицией». Американский лидер сообщил, что Израиль получит $10 млрд в рамках поддержки и отметил, что США работают над «лучшим будущим» Ближнего Востока.
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Анастасия Крестьянова