Ракетный удар по штабу черноморского флота: чем Россия ответит США

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Украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. О том, какое отношение к произошедшему имеет США и каким будет ответ России, расскажет редакция «Радио 1».
Как ВСУ атаковали Севастополь 22 сентября
22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграмм-канале, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Он предупредил местных жителей о мерах предосторожности и призвал не приближаться к осколкам ракеты при их обнаружении. Глава региона указал на необходимость сохранять спокойствие.
В 14:12 по мск Развожаев сообщил об отмене ракетной и авиационной опасности в своем телеграм-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что ударной волной от взрыва были выбиты стекла в десяти жилых домах, расположенных в центре города. Он сообщил, что вице-губернатору региона поручено подсчитать ущерб, нанесенный ударом противника по объекту инфраструктуры.
ВСУ ударили ракетой по штабу Черноморского флота
Сообщается, что украинские военнослужащие нанесли удар в Севастополе крылатой ракетой Storm Shadow американского производства. Предельная дальность ракеты составляет 560 километров.
Американский «Боинг» над Черным морем во время атаки на Севастополь
Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в беседе с изданием «Радио 1» сообщил, что во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Он пояснил, что разведывательный самолет мог координировать удар ВСУ по штабу Черноморского флота. Рогов заявил, что «Посейдон» находился в момент удара в Севастополе на самой высокой точке в Румынии, расстояние до места удара по прямой не превышает 300 км. По его словам, разведывательный самолет имеет на борту аппаратуру, которая помогает вести разведку на большом расстоянии. Он также заявил, что «корень зла сидит не в Киеве в бункере, а намного дальше».
Эксперт также раскрыл, чем выгоден ракетный удар по Севастополю президенту Украины Владимиру Зеленскому. Таким образом глава киевского режима оправдывает поставки вооружения западного производства на Украину, также он демонстрирует западным кураторам свою самостоятельность и бесстрашие, заявил Рогов.
В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты
Минобороны: один военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ
Минобороны РФ сообщило, что в результате удара по штабу Черноморского флота, один человек пропал без вести. Прежде появилась информация, что один из военнослужащих погиб, однако министерство сведения опровергло.
О нескольких пострадавших при ракетной атаке на Севастополь сообщил телеграм – канал «112». По информации портала, ранения получили шесть человек.
Как Россия ответит на удар по штабу ЧФ РФ
Ракетный удар по штабу Черноморского флота прокомментировал бывший командующий ЧФ Владимир Комоедов. Он заявил, что пришло время для нанесения ударов по зданиям Минобороны, Генштаба Украины и администрации Владимира Зеленского.
События в Севастополе прокомментировала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В своем телеграм-канале она написала, что удар по Севастополю был нанесен коллективным Западом и обострение конфликта будет продолжаться, пока Москва не предъявит ультиматум о том, что отношение к западным кураторам Украины будет как к военному противнику и стороне конфликта, какими они являются на самом деле.
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