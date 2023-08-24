Рамафоса: Лидеры саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

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Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам XV саммита. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Члены группы единогласно приняли решение принять декларацию Йоханнесбург-2.
В документе сообщается о необходимости использования местных валют в расчётах, а также альтернативных платёжных систем. Министры финансов стран-участниц БРИКС рассмотрят поступившие предложения и вопросы.
Кроме того, организация выступила за мирное урегулирование конфликтов в разных государствах.
Ранее сообщалось, что новыми странами-участницами БРИКС станут Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ и Египет. Уточняется, что эти страны выбраны по географическому принципу. Также возможно внедрение ещё одной африканской страны.
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В документе сообщается о необходимости использования местных валют в расчётах, а также альтернативных платёжных систем. Министры финансов стран-участниц БРИКС рассмотрят поступившие предложения и вопросы.
Ранее сообщалось, что новыми странами-участницами БРИКС станут Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ и Египет. Уточняется, что эти страны выбраны по географическому принципу. Также возможно внедрение ещё одной африканской страны.
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Анастасия Чинкова