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Рамапоса: Арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России

18 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России.

Президент ЮАР отметил, что арест главы российского государства означал бы объявление стране войны, Россия дала это ясно понять. Приводит слова африканского лидера агентство Bloomberg.

Рамапоса также указал на обеспокоенность тем, что после вынесения ордера на арест Путина, возрастает риск ядерной угрозы. По словам президента ЮАР, республика не хочет объявлять войну России и не намерена с ней конфликтовать.

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#ЮАР
#МУС
#арест
#Путин
#Россия
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Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»
18 июля 2023, 18:25

Фото: iStock/Rafal Olkis

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша перебросила к восточной границе две бригады военнослужащих из-за прибытия в Белоруссию группы «Вагнера».
Он заявил, что страна отдает себе отчет в угрозах, которые существуют на востоке. Об этом министр сообщил в ходе брифинга с журналистами.  

Блащак пояснил, что решение о передислокации войск на восток Польши, обусловлено прибытием в Беларусь ЧВК «Вагнер». Одна из баз, по словам министра, базируется возле границы, что вызывает у польской стороны обеспокоенность. 

В связи с размещением бойцов компании на приграничных территориях, Польша перебросила две бригады военных к границе с республикой. 

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#Белоруссия
#Вагнер
#Польша
#передислокация
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Европарламент потребовал международный ордер на арест Лукашенко
18 июля 2023, 18:13

Фото: сайт Кремля

Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ЕП заявили, что республика должна понести ответственность за нанесенный Украине ущерб. Соответствующая информация размещена на сайте парламента. 

Беларусь также обвинили в нелегальном вывозе детей из зоны ведения боевых действий. ЕП потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы запустить механизм уголовного преследования лидеров Беларуси. В заявлении парламента уточняется, что речь идет о военных и политических главах страны. 

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#Лукашенко
#ордер
#арест
#Европарламент
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Полянский: Теракты Киева направлены на то, чтобы отвлечь от провала на саммите НАТО
18 июля 2023, 17:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организуемые Киевом теракты направлены на то, чтобы отвлечь внимание от провала на саммите НАТО.
По его словам, киевский режим пошел на подобный шаг, чтобы отвлечь внимание от итогов саммита альянса, который состоялся накануне в Вильнюсе. Об этом Полянский заявил в ходе выступления 
на Пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. 

По итогам саммита НАТО, было принято решение предоставить Украине гарантии, которые содержат в себе транши военной помощи. Приглашение в альянс Киеву предоставлено не было. 

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#Россия
#ООН
#теракт
#Крымский мост
#НАТО
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США выделят Украине еще 250 миллионов долларов после выхода России из зерновой сделки
18 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/Pineapple Studio

США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке.
Всего, в рамках программы по поддержке сельского хозяйства Украины, США направят Киеву 350 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по международному развитию страны. 

Выделенные средства будут использованы для хранения продукции и ее экспорта на мировые рынки. Отмечается, что фермерам также будет оказана необходимая помощь для бесперебойной работы.

В Агентстве признали, что решение России о прекращении черноморской зерновой инициативы резко сократило объемы зерна, которое Украина могла бы поставлять. 

Накануне, о прекращении зерновой сделки сообщил МИД РФ. В ведомстве уточнили, что соглашение прекратит действовать 18 июля. 

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#США
#Украина
#зерновая сделка
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В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023
18 июля 2023, 17:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Московской области начался активный период информирования избирателей, которым предстоит участвовать в выборах разного уровня в Единый день голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«Для информирования населения о дате выборов, назначенных на сентябрь 2023 года, в регионе на соответствующих носителях размещают световые табло и баннеры. Кроме того, для этих целей будут использовать стандартные бумажные плакаты и листовки», – говорится в сообщении.
Подробную информацию об избирательных кампаниях, проходящих 8-10 сентября в регионе, можно получить на сайте Мособлизбиркома, перейдя по QR-коду на всех перечисленных информационных материалах.
 
В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. 
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг  и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

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#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#голосование
#ЕДГ
#избиратели
#Мособлизбирком
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Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы зерновой сделке
18 июля 2023, 15:24

Фото: сайт Кремля

МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД Турции прекращение Россией зерновой сделки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом российского дипломатическое ведомство сообщает на своем сайте. 

В ходе переговоров, стороны обсуждали итоги сотрудничество России и Турции. По словам главы российского МИД, ООН не выполнила некоторые договоренности в рамках зернового соглашения, в связи с чем, оно было прекращено. 

Также известно, что главы ведомств обсудили поставки зерна нуждающимся странам. Министры рассматривали варианты поставок без участия Украины и Запада. 

Зерновая сделка прекратила действовать 18 июля. ​

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#Лавров
#Анкара
#зерновая сделка
#ООН
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Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения
18 июля 2023, 15:12

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что планируется увеличить объёмы поставок истребителей пятого поколения.
Россия намерена нарастить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ. Об этом Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Отмечается, что к боевым самолетам пятого поколения относятся Су-57. Истребители способны поражать воздушные, наземные и морские цели, при этом, практически неуязвимы для систем ПВО противника. 

Накануне сообщалось, что в США восхищены новым российским оружием. Речь идет об истребителях Су-57. Американское издание Military Watch отметило боевую многозадачность самолетов и бортовое оружие, которое истребители могут перевозить на борту. 

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#Мишустин
#Россия
#истребители
#Су-57
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Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна
18 июля 2023, 14:35

Фото: iStock/delray77

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.
По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Брюсселе.

Премьер подчеркнул, что Польша может сыграть конструктивную роль в экспорте зерна, но принуждать к открытию рынка, страну никто не будет. Моравецкий заявил, что говоря о польском рынке, позиция Варшавы жестка. Он также добавил, что вырабатывать механизмы поставок украинского зерна - прерогатива Еврокомиссии и администрации Белого дома. 

Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. 

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#Польша
#Украина
#зерновая сделка
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Песков: Удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту
18 июля 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту.
Спикер Кремля отметил, что ночные удары, которые были нанесены высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост. Об этом он заявил в беседе с изданием РИА Новости.

Ранее сообщалось, что киевский режим осуществил атаку на Крымский мост надводными беспилотными летательными аппаратами. В результате удара, погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом киевского режима. Он указал на то, что Крымский мост не является военным объектом и не используется в военных целях, поэтому совершенное преступление - бессмысленное. ​

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#Кремль
#Крымский мост
#удары
#возмездие
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