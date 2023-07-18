Рамапоса: Арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России.
Рамапоса также указал на обеспокоенность тем, что после вынесения ордера на арест Путина, возрастает риск ядерной угрозы. По словам президента ЮАР, республика не хочет объявлять войну России и не намерена с ней конфликтовать.
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