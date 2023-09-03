Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах президента США

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что помилует бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году, передает ABC News.
Рамасвами считает, что помилование Трампа поможет «вновь сплотить страну». По мнению кандидата в президенты США, на посту президента США он «пойдет дальше Трампа» в объединении населения США.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям. Сборы велись в основном через продажу мерчандайза с логотипами Трампа в ассоциированном с ним онлайн-магазине.
После его формальной капитуляции властям округа Фултон, штат Джорджия, началась продажа футболок, плакатов и наклеек с его тюремным фото.
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Напомним, экс-президент США Дональд Трамп собрал свыше 7,1 миллиона долларов в пожертвованиях после того, как в четверг официально сдался властям. Сборы велись в основном через продажу мерчандайза с логотипами Трампа в ассоциированном с ним онлайн-магазине.
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Екатерина Коршунова