Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул США, желая пожертвовать доверием украинцев ради денег. Об этом пишет РИА Новости.
«Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как «демократии» с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США», — цитирует агентство слова Рамасвами.
Он раскритиковал Зеленского за готовность провести в стране выборы при финансировании со стороны США.
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