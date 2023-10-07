Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие в следующем году президентские выборы. Такое предложение он озвучил во время флешмоба, посвященного дню рождения Владимира Путина.
Глава Чечни назвал российского лидера мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и всегда вникает во все проблемы регионов, в том числе и Чеченской Республики. Более достойного кандидата на пост руководителя российского государства просто нет, заключил Кадыров.
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