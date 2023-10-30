Рамзан Кадыров прокомментировал погромы в аэропорту Махачкалы

Фото: kremlin.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о вчерашних протестах, вспыхнувших в аэропорту Махачкалы.
Чеченский лидер опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что попытка подобной провокации вчера была и в Чечне, однако, она была оперативно и жестко пресечена.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», - отметил Кадыров.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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Евгения Парфентьева