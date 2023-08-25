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Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина

25 августа 2023, 00:12

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Пригожина. В своём Telegram-канале он написал, что это большая утрата для всего государства.
Кадыров рассказал, что их с Пригожиным связывала многолетняя дружба, а Чечня помогала ему «в некоторых вопросах по Ливии и Африке». Также чеченский лидер отметил, что основатель ЧВК «Вагнер» внёс большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине.

Тем не менее, как отметил Кадыров, в последнее время Пригожин «либо не видел, либо не хотел видеть» полную картину того, что происходит в стране, и просил бизнесмена оставить свои личные амбиции в угоду важным государственным делам.


«Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — подытожил глава Чечни.

До этого президент РФ Владимир Путин тоже выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отмечал, что погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом «со сложной судьбой» и рассказал, что знал Пригожина с 90-х годов.

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#владимир путин
#евгений пригожин
#рамзан соболезнования
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ТАСС: Канцлер ФРГ Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов в Германии
25 августа 2023, 00:31

Фото: сайт Кремля

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет на выступления в Германии для артистов из России не имеет смысла. Об этом 25 августа пишет ТАСС.
«Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — сказал Шольц во время своей встречи с жителями Мюнхена.

Однако, подчеркнул канцлер, это касается только тех представителей России, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине. Остальные же вряд ли из-за своей политической позиции вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

Ранее стало известно, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко через суд требует от нью-йоркского Metropolitan Opera выплатить ей 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления в 2024 и 2025 годах. Директор театра Питер Гельб заявил, что Metropolitan Opera приостановил любое взаимодействие с артистами и организациями, связанными с российскими властями, до момента прекращения спецоперации.

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#россия
#германия
#культура
#запрет
#шольц
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Минобороны анонсировало кадровые изменения в ВКС после отставки генерала Суровикина
24 августа 2023, 23:30

Фото: официальный сайт Кремля

После ухода с поста главкома Военно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина главное командование ждут серьезные кадровые изменения. Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.
В частности, будут назначены новый начальник штаба, первый заместитель главкома, а также командующий самой сильной воздушной армией - 4-й армией ВВС и ПВО.

22 августа стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности главкома Военно-космических сил РФ, которую он занимал с 2017 года, «в связи с переходом на другую работу». Новая должность генерала при этом остаётся неизвестной.

Вместе с экс-главкомом свои должности покинули заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин, а также командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.

Врио главкома, по информации РИА Новости, был назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Он же является и основным кандидатом на место Суровикина. Эксперты считают его достойным и умелым генералом, назначение которого послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защите воздушного пространства России от атак беспилотников.

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#вкс
#кадры
#изменения
#минобороны рф
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Бывший американский морпех Мэтью Хо считает, что Зеленский продает Украину
Экс-морпех Мэтью Хо: Зеленский отдает будущее Украины банкам США
24 августа 2023, 23:14

Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украина полностью будет зависеть от финансовой поддержки американских инвестиционных компаний. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«В этих сделках, которые Зеленский заключает, он отдает будущее Украины BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs», — сказал военный.

По словам Хо, Украина после завершения конфликта из-за оттока населения и разрушения инфраструктуры будет зависеть как от НАТО, так и от Уолл-стрит, включая американские финансовые организации и банки. Кроме того, Киеву придется отдавать то, что сейчас они получают от Запада.

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#банки
#украина
#будущее
#нато
#зеленский
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Трамп заявил, что 25 августа сдастся властям
Трамп сообщил, что 25 августа явится в тюрьму в Джорджии для сдачи властям
24 августа 2023, 22:38

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, в отношении бывшего американского лидера возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит пожизненный срок. 

Прежде, американское издание CNN сообщало, что власти США ожидают добровольной сдачи Трампа. Отмечается, что политику выдано предписание о явке в тюрьму. ​

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#выборы
#сша
#дело
#конфликт
#трамп
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Активы РФ будут заморожены до возмещения ущерба Украине
Белый дом: Активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине
24 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/rarrarorro

Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за «причинённый ущерб». Об заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе встречи с европейскими коллегами, советник американского лидера заявил, что российские активы будут оставаться замороженными, пока государство в полной мере не возместит Украине ущерб, который был причинен в ходе военных действий. 

Соответствующее заявление Салливана размещено на официальном сайте Белого дома. 

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#соглашения
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#государство
#активы
#цб
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В ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты
Политик из США Барака: В ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты
24 августа 2023, 21:40

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский политик Аджаму Барака заявил, что в ЦРУ и Пентагоне до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на провал. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
Политик отметил, что США побудили Украину к отказу от Минских соглашений.

Заранее зная о том, что Украина не одержит победу в конфликте, спецслужбы подтолкнули к нему. По его словам, США в настоящее время называют украинскую стратегию причиной неудач ВСУ на линии фронта. Барака добавил, что в конфликте, Украине не удастся победить военным путем. 

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#сша
#украина
#компании
#всу
#минюст
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«Не всегда всё доходит»: Путин поручил Сальдо контролировать выплаты семьям погибших на Каховской ГЭС
Путин поручил Сальдо проконтролировать выплаты для семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС
24 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/Bilanol

Необходимо обеспечить контроль за выплатами семьям погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с врио главой Херсонской области Владимиром Сальдо.
Он добавил, что деньги должны дойти до каждой семьи, поэтому и нужен усиленный контроль, а то «указов много, а не всегда всё доходит».

Ранее сообщалось, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибло более 50 человек, ещё 134 пострадали. Удары украинских военных привели к огромным выбросам воды из водохранилища, что привело к затоплению более 30 населённых пунктов. Расследованием случившегося занимался Следственный комитет РФ и лично его глава Александр Бастрыкин.

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#херсонская область
#чп
#выплаты
#владимир путин
#владимир сальдо
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Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу до Турции
Сальдо предложил Путину возобновить работу парома до Турции для перевозки зерна
24 августа 2023, 20:50

Фото: сайт Кремля

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу до Турции, чтобы транспортировать зерно. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером в Кремле.
Владимир Путин положительно отреагировал на предложение главы региона. 

В ходе переговоров, Сальдо доложил президенту о материальной помощи, которая была выделена жителям Херсонской области, пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС. 

Также, президенту было сообщено о работах по ликвидаций последствий ЧП. 

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#владимир путин
#чп
#херсонская область
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Русофобская политика Финляндии обрекла страну на долгую полярную зиму
24 августа 2023, 20:35

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетил Украину, где Зеленский по устоявшейся привычке выпрашивал у него самолеты. Если решение о поставке истребителей будет принято, это может привести к углублению разрыва с Россией, что отнюдь не пойдет на пользу северной стране.
Если брать в расчет абсолютные цифры, то наибольшие потери от конфликта с Россией понесла Германия. Однако в плане влияния на уровень жизни лидерство в этом антирейтинге будет несомненно у Финляндии, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». Экономическая война с Российской Федерацией поставила крест на промышленной кооперации, привела бизнес в стране Суоми к колоссальным убыткам, обеспечила заметное подорожание энергетических ресурсов, а также заставила многократно повысить расходы на оборону, что отнюдь не способствует процветанию государства.

Разрыв экономических связей с бывшей метрополией превратил районы около российской границы, прежде процветающие и имевшие множественные бонусы от такого соседства, в настоящие задворки Европы. Географический фактор и раньше приводил к тому, что финансовое и экономическое положение России неизменно отражалось на Финляндии. Если у нас был кризис, то и у них тоже был кризис. Экономический подъем в нашей стране приводил к росту экономики северного соседа. Теперь, после добровольного прекращения Финляндией торговых, промышленных, культурных и прочих отношений с Россией, это будет уже совсем другая страна: по-прежнему развитая и привыкшая к хорошей жизни, но географически находящаяся в медвежьем углу и критически зависящая от поддержки из центра. Финляндию во всех смыслах ожидает долгая и суровая полярная зима.

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#финляндия
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