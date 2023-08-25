Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью Пригожина

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Пригожина. В своём Telegram-канале он написал, что это большая утрата для всего государства.
Кадыров рассказал, что их с Пригожиным связывала многолетняя дружба, а Чечня помогала ему «в некоторых вопросах по Ливии и Африке». Также чеченский лидер отметил, что основатель ЧВК «Вагнер» внёс большой вклад в проведение специальной военной операции на Украине.
Тем не менее, как отметил Кадыров, в последнее время Пригожин «либо не видел, либо не хотел видеть» полную картину того, что происходит в стране, и просил бизнесмена оставить свои личные амбиции в угоду важным государственным делам.
Читайте также:
Путин: Расследование катастрофы с самолётом Пригожина будет доведено до конца
Путин назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Тем не менее, как отметил Кадыров, в последнее время Пригожин «либо не видел, либо не хотел видеть» полную картину того, что происходит в стране, и просил бизнесмена оставить свои личные амбиции в угоду важным государственным делам.
«Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — подытожил глава Чечни.До этого президент РФ Владимир Путин тоже выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отмечал, что погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом «со сложной судьбой» и рассказал, что знал Пригожина с 90-х годов.
Читайте также:
Путин: Расследование катастрофы с самолётом Пригожина будет доведено до конца
Путин назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Артем Путинцев