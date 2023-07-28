РАН: России не нужна помощь КНДР в зоне СВО

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Ведущий научный сотрудник Центра корейский исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия не нуждается в помощи Северной Кореи в зоне СВО.
Эксперт пояснил, что российские власти не допустят обвинений страны в слабости.
Он уверен, что Россия сумеет сама справиться со всем.
При этом, Ким Ен Ун уточнил в беседе с NEWS.ru, что северокорейских военных стоит пригласить на Армейские международные игры в России, чтобы они познакомились с новейшей военной техникой ВС РФ.
Кроме того, прокомментировал ситуацию и военный аналитик Виктор Сокирко. Он заявил, что вооружение КНДР устаревшее, у них частно встречаются ещё советские образцы вооружения. Именно поэтому страна сама нуждается в помощи России.
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Он уверен, что Россия сумеет сама справиться со всем.
Кроме того, прокомментировал ситуацию и военный аналитик Виктор Сокирко. Он заявил, что вооружение КНДР устаревшее, у них частно встречаются ещё советские образцы вооружения. Именно поэтому страна сама нуждается в помощи России.
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Анастасия Чинкова