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РАН: России не нужна помощь КНДР в зоне СВО

28 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ведущий научный сотрудник Центра корейский исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия не нуждается в помощи Северной Кореи в зоне СВО.
Эксперт пояснил, что российские власти не допустят обвинений страны в слабости.

Он уверен, что Россия сумеет сама справиться со всем.


При этом, Ким Ен Ун уточнил в беседе с NEWS.ru, что северокорейских военных стоит пригласить на Армейские международные игры в России, чтобы они познакомились с новейшей военной техникой ВС РФ.

Кроме того, прокомментировал ситуацию и военный аналитик Виктор Сокирко. Он заявил, что вооружение КНДР устаревшее, у них частно встречаются ещё советские образцы вооружения. Именно поэтому страна сама нуждается в помощи России.

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#россия
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#сво
#ран
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События в Нигере позволят наладить сотрудничество с Россией
28 июля 2023, 16:27

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Политтехнолог, африканист Виктор Васильев в беседе с Pravda.Ru сообщил, что переворот в Нигере очень выгоден для России.
По его словам, все ранее происходившие в африканских странах путчи были нацелены на уход от влияния Запада. Нынешняя ситуация не исключение. Она повлечёт за собой развитие отношений Нигера и России, на которое пойдут новые власти страны.

Однако пока ситуация нестабильная. Франция, которая владеет урановой горнодобывающей промышленностью Нигера, всячески будет противостоять установлению в стране новой власти, сообщил Васильев в беседе с Pravda.Ru.

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#франция
#африка
#россия
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Концерн Rheinmetall начал учить украинских военных чинить танки Leopard
Rheinmetall планирует начать ремонт танков на Украине через несколько недель
28 июля 2023, 15:51

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Глава концерна Армин Паппергер заявил, что ​Rheinmetall в настоящее время обучает украинцев чинить танки Leopard и рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины через несколько недель.
По его словам, в настоящее время проходит обучение военнослужащих ВСУ для производства ремонтных работ танков западного образца. 

Украинцы смогут самостоятельно ремонтировать боевые машины и работы планируется начать в течение нескольких недель. 

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала строительство концерна на территории Украины. Она назвала законной целью российских военнослужащих завод, который будет производить бронетехнику на Украине и ремонтировать ее.

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#танки
#мид
#машины
#всу
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Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США
28 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/donfiore

Африка не поддалась на давление США. Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, последние полтора года Вашингтон угрожал африканским странам за их сотрудничество с Россией. Власти США шантажировали инвестициями, суммами, переводимыми через МВФ и другим.

При этом, африканские власти не сдались и смогли постоять за себя, заявив, что сами решат, с кем им сотрудничать, отметила Захарова в беседе с RT.

Также она упомянула, что там помнят о вкладе Советского союза в развитие в африканских странах промышленности, инфраструктуры и энергетики. А Европа, в свою очередь, не вкладывалась, а только забирала.

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#африка
#россия
#сша
#сотрудничество
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На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют более 900 КОИБов
28 июля 2023, 15:39

Фото: Фотобанк МО

На выборах губернатора Московской области будут применять более 900 КОИБ-2017. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней представляет собой электронную урну со сканером. Он может распознавать и принимать бюллетень с QR-кодом, автоматически подсчитывать голоса избирателей и формировать итоговый протокол.   На тех участках, где будут применяться КОИБы, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Перед этим они пройдут обучение.
 
Выборы в Московской области в 2023 году будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

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В Росатоме оценили обстановку на Запорожской АЭС
Глава Росатома назвал безопасным состояние Запорожской АЭС
28 июля 2023, 15:21

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ЗАЭС в настоящее время в абсолютной безопасности.
Он также выразил уверенность в том, что Росатом совместно с рядом ведомств смогут обеспечить безопасность станции в будущем. Он отметил, что корпорация и сотрудники Минобороны и Росгвардии будут принимать меры для создания безопасных условий на ЗАЭС.

Лихачев подчеркнул, что радиационный фон на станции находится в пределах допустимых значений. 

Ранее, киевский режим распространял информацию о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. Москва, в свою очередь расценивает подобные высказывания, как провокацию и допускает подрыв станции Украиной. 

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Мария Захарова рассказала о важности трансляции RT в Африке
28 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начало трансляции телеканала RT в Африке важно для всего мира.
По мнению Захаровой, это имеет колоссальное значение не только для России, но и для всего мира, поскольку нельзя иметь только один источник информации. Это приведёт к распространению фейковых данных, а RT станет хорошей альтернативой.

Она также уточнила, что сейчас на африканском континенте транслируются телеканалы США, Великобритании и Франции, именно они уже в течение десяти лет передают информацию в том числе и о России. По мнению официального представителя МИД, о стране должны говорить те, кто непосредственно в ней живёт и наблюдает за всеми происходящими событиями изнутри.

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#африка
#телевидение
#сотрудничество
#сми
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Госдума готовит меры по усилению контроля в сфере выпуска и оборота пива и слабоалкогольных напитков
28 июля 2023, 15:04

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Государственной думе готовят ужесточения в сфере производства и реализации пива и пивных напитков. Депутат Максим Топилин объяснил, что производителей обяжут именовать производимый продукт в строгом соответствии именно с тем, что они выпускают.
Парламентарий рассказал, что по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в тесном взаимодействии с министерством финансов и Росалкогольрегулированием готовится новый законопроект, который упорядочит маркировку и именование слабоалкогольных напитков. Топилин привел в пример печально известный «Мистер Сидр», к настоящему сидру не имеющий никакого отношения, передает ТАСС. По словам депутата, название должно точно соответствовать производимому и реализуемому продукту. Нельзя писать на бутылке или банке «Виски Кола», если внутри пивной напиток.

Кроме того, предлагаются и другие ограничения в области производства пивных напитков. В частности, рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить выпускать пивные напитки только пивоваренным компаниям.

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#напитки
#компании
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#ограничения
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Финляндия прекращает прием заявлений на выдачу виз
МИД Финляндии сообщил о прекращении приема заявлений на визы в Петербурге с 1 августа
28 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF.
Визовый центр Финляндии прекратит обслуживание клиентов в генконсульстве в Санкт-Петербурге с 1 сентября. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

 Отмечается, что прием заявлений на визы будет прекращен с 1 августа. Отмечается, что мера введена из-за ограниченности ресурсов финской стороны. 
 
Россияне смогут разрешать визовые вопросы через организацию финской стороны в Москве.  
 
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#сша
#посольство
#финляндия
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Путин назвал верность традиционным ценностям объединяющим фактором для жителей России и стран Африки
28 июля 2023, 14:45

Фото: сайт Кремля

Традиционные ценности являются основой существования. Приверженности им объединяет народы России и стран Африки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
Так российский лидер прокомментировал слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о том, что республика привержена традиционным ценностям, передает ТАСС.

«Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности — это основа нашей национальной идентичности, нашего существования и нашего суверенитета», — сказал президент России.

Владимир Путин также добавил, что традиционные ценности не только составляют основу здорового общества, поддерживают институты семьи и брака, но и лежат в основе российской государственности.

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