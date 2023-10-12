Раненых боевиков ХАМАС запретили лечить в больницах Израиля

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Больницы Израиля отказываются лечить раненых боевиков ХАМАС, взятых в плен. Это следует из распоряжения Министра здравоохранения Израиля Моше Арбеля. Информацию сообщает издание Jerusalem Post.
Как заявил сам Арбель, под его руководством лечить террористов официально не будут. Он обратил внимание на то, что медики должны сосредоточиться на помощи раненым гражданским и солдатам израильской армии(ЦАХАЛ).
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Лечение презренных террористов… мешает (…) государственная система здравоохранения не будет лечить их», — заявлено директиве министра.
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Алина Юрчак