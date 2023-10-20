«Расист и преступник»: Американцы пришли в бешенство после речи Байдена

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Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к нации, в котором американский лидер назвал помощь Израилю и Украине «разумной инвестицией». Об этом пишет РИА Новости.
«Больше никаких денег на ваши бессмысленные войны! С уважением, американский народ», — написал пользователь с ником Andrew Burning Forest.
«Что?? Мне нужны деньги на бомбы. Потом деньги на гуманитарную помощь жертвам этих бомб, не понимаю таких вещей», — добавила Melonie.
«Вы финансируете обе стороны в войне!», — возмутилась Molly Pitcher.
«Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид», — заключил Joe Catron.
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«Что?? Мне нужны деньги на бомбы. Потом деньги на гуманитарную помощь жертвам этих бомб, не понимаю таких вещей», — добавила Melonie.
«Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид», — заключил Joe Catron.
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Диана Аванесян