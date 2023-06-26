Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

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Уточняется, что операция проводилась под контролем правоохранителей и теробороны. Так, раскольники сумели захватить нижний храм, открытый в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви.
«Сегодня вместо того, чтобы служить Божественную Литургию, мы вынуждены защищать нашу святыню, наш Свято-Михайловский храм», - пишет канал церкви.
Напомним, еще 2 июня членам ПЦУ удалось установить контроль над храмом УПЦ, который находится в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области. Тогда захват был осуществлен предпринимателем Михаилом Блонским и депутатом Хмельницкого районного совета Александром Черниевичем.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский разведчик заявил о глухой обороне ВСУ под Артемовском.