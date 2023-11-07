Раскрыт смысл покупки Китаем сети портов по всему миру

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Китай приобрел сеть морских портов по всему миру для военных целей, их можно использовать в качестве баз для захода кораблей ВМС Китая. Об этом пишет газета The Washington Post.
В материале уточняется, что госкомпании КНР внесли большую часть средств, сделав правительство одним из крупных портовых операторов.
Кроме того, по словам автора, Китай увеличил число принадлежащих ему морских портов с 44 до 105 за последние несколько лет, при этом некоторые гавани находятся на пересечении важных морских маршрутов. Таким образом, Китай также контролирует около 20 европейских портов.
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«Инфраструктура позволит военным кораблям Китая заходить в порты во всех океанах планеты, и это расширение уже вышло за рамки исключительно коммерческих интересов», — говорится в статье.
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Элина Позднякова