Раскрыта тайна исчезновения экс-главы МИД Китая. 

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Бывшего главу МИД Китая Цинь Гана могли отстранить за внебрачные отношения в США, когда он был чрезвычайным и полномочным послом в этой стране. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Коммунистическая партия Китая организовала внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что дипломат, будучи послом в США, находился в романтических отношениях и даже успел стать отцом.
Экс-глава ведомства Цинь Ган не выходил на публику уже несколько месяцев. Дипломат возглавил МИД Китая в конце прошлого года, а 18 июля был отправлен в отставку.
Также, внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все публикации, в которых было имя Цинь Гана.
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Экс-глава ведомства Цинь Ган не выходил на публику уже несколько месяцев. Дипломат возглавил МИД Китая в конце прошлого года, а 18 июля был отправлен в отставку.
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Дана Игумнова