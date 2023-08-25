Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru
Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируют провести в сентябре, сообщил источник «РИА Новости».
Переговоры двух лидеров должны состояться в России, до саммита «Большой двадцатки».
Известно, что совсем скоро появится официальная информация о встрече Путина и Эрдогана.
Ранее стало известно, что Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным о зерновой сделке. Турецкое новостное агентство Yeni Şafak, ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера, пишет, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в планах нанести визит в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Известно, что совсем скоро появится официальная информация о встрече Путина и Эрдогана.
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Евгения Парфентьева