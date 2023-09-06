Раскрыты истинные цели программы по большей узнаваемости ЕС в Индии

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Политолог Андрей Суздальцев заявил, что с помощью программы по поддержанию своего имиджа в Индии Евросоюз борется за расположение и внимание индийской стороны, а также за БРИКС в целом.
«Это борьба за Индию, борьба за БРИКС. Изначально к БРИКС относились снисходительно, а потом увидели огромное внимание большого количества стран мира. Те страны, которые были «беспроблемными» для Запада и ЕС, стали вдруг «проблемными». И конечно, они стараются налаживать контакты и возвращать контроль», — прокомментировал в беседе с RT Суздальцев.
Еврокомиссия заявила о начале программы стратегической коммуникации ЕС — Индия, на которую выделят €1 млн. Целью программы является улучшение знаний и впечатлений о Евросоюзе среди населения Индии.
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Мелисса Тимофеева