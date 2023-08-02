Раскрыты подробности разговора Путина и Эрдогана

Фото: сайт Кремля
В канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана сообщили, Владимир Путин отправится с визитом в Анкару.
Накануне, стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким коллегой Эрдоганом.
Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за невыполнения договоренностей сторонами соглашения.
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Лидеры стран договорились о визите российского президента в страну. Также, в ходе переговоров, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления зернового соглашения.
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Анастасия Крестьянова