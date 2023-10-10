Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»

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В результате атак ХАМАСа Израиль, возможно, потерял шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров за одни сутки, предположил Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes. Автор отмечает, что ранние неофициальные сообщения указывают на потерю такого количества бронетехники.
По информации, приведенной автором, финский военный эксперт Эмиль Кастехельми подсчитал убытки на вечер 7 октября, однако эти данные еще не были официально подтверждены.
Хэмблинг отмечает, что атака ХАМАСа оказалась сюрпризом для Израиля, и палестинцы использовали небольшие дроны для атаки на танки ЦАХАЛа. В видео, распространенных в социальных сетях, видно, что значительное количество израильской бронетехники было уничтожено или повреждено, включая танки «Меркава» последней модификации Mk.4.
Автор также подчеркивает, что «Меркава» Mk.4 специально разработана для борьбы с повстанческими группами, оснащенными переносными гранатометами и ПТРК, и оборудована системой активной защиты «Трофи», считающейся одной из лучших в мире. Однако, на одном из видеороликов видно, как бойцы ХАМАСа сбрасывают боеприпас на этот танк с помощью коптера, что приводит к его возгоранию.
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Хэмблинг отмечает, что атака ХАМАСа оказалась сюрпризом для Израиля, и палестинцы использовали небольшие дроны для атаки на танки ЦАХАЛа. В видео, распространенных в социальных сетях, видно, что значительное количество израильской бронетехники было уничтожено или повреждено, включая танки «Меркава» последней модификации Mk.4.
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Артем Кузьмин