Раскрыто содержание резолюции РФ по Ближнему Востоку

Фото: iStock/macky_ch
В новом проекте резолюции Российской Федерации по Ближнему Востоку содержится призыв к прекращению огня. Об этом пишет ТАСС.
«Призываем к немедленному, прочному гуманитарному прекращению огня, который будет соблюдаться всеми сторонами», — цитирует агентство текст документа.
Россия также призывает к беспрепятственному и непрерывному предоставлению мирному населению в секторе Газа товаров первой необходимости — в том числе воды, электроэнергии, топлива, медикаментов и продовольствия.
Читайте также:
США не нашли следов участия Ирана в палестино-израильском конфликте
Пентагон подтвердил отправку опытных военных в Израиль
В МИД РФ осудили враждебный шаг Молдавии
Диана Аванесян