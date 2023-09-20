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Расшифрован намек Путина Южной Корее

KT: Путин сделал намек Южной Корее насчет Украины во время визита Ким Чен Ына
20 сентября 2023, 10:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине. Об этом заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков, пишет Korea Times.

Профессор отметил, что после пандемии коронавируса, глава КНДР отправился именно в Россию, совершив первый визит с 2019 года. ​Эксперт ​также назвал это важным моментом.

Ланьков пояснил, что в том случае, если Южная Корея окажет военную помощь Украине, то Россия посодействует развитию ядерного потенциала Северной Кореи, о чем намекнул президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР.

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Белик: Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым
20 сентября 2023, 10:15

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал сигнал Западу о том, что Россия не отдаст Крым Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию РИА Новости.
По словам депутата, турецкий лидер озвучил то, о чем говорят некоторые западные чиновники и общество. Белик заявил, что территории, которые вошли в состав РФ и Крым отданы не будут и за эти регионы Россия будет «биться и защищать их». 

Прежде, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина не добьется успеха в захвате Крыма. Об этом он сообщил в эфире телеканала PBS. 

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#россия
#президент
#украина
#крым
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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В Ростове-на-Дону проводятся массовые мероприятия по выявлению мигрантов
20 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ростове-на-Дону наблюдается большое скопление силовиков на улице Оганова, это связано с проведением массовых мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.
«Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей на законодательном уровне обеспечивать сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания.

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#суд
#проверка
#мид
#мероприятия
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Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном
20 сентября 2023, 09:45

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество России и Ирана в настоящий момент выходит на новый уровень. Об этом он сообщил по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране.
По словам главы российского оборонного ведомства, Россия и Иран будут реализовывать совместные планы. Шойгу отметил, что несмотря на санкционную политика Запада, отношения между странами развиваются.

Кроме того, Москва и Тегеран настроены на то, чтобы укреплять сотрудничество в военной и оборонной сфере, заключил министр.  

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#сотрудничество
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#отношения
#иран
#шойгу
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Президент Польши Дуда публично оскорбил Украину
Президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим за собой на дно
20 сентября 2023, 09:37

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, от которого нужно защищаться, чтобы не утонуть самому, передает Reuters.
«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи», - заявил Дуда.

По его словам, именно поэтому Польша должна в первую очередь заботиться о своих интересах, что и собирается дальше делать.

Напомним, министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддержку Украины.

Также по данным издания Rzeczpospolita, Дуда не стал встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита ООН, несмотря на то, что их встреча была ранее запланирована. Официальной причиной стали «организационные расхождения».

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#встреча
#оон
#польша
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Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных, его обвинили в госизмене
20 сентября 2023, 09:13

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Барнаула отравил воду, которая была предназначена для российских военных. Он обвиняется в госизмене и совершении теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
«Установлено, что гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил», - говорится в сообщении.

Чтобы доказать твердость своих намерений, он отравил воду, которая была предназначена для мобилизованных. Все свои действия мужчина снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организаций терактов. При этом уточняется, что выпить отравленную воду военные не успели.

Против мужчина возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в госизмене и покушению на теракт. Он находится под стражей.

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#военные
#уголовное обвинение
#теракт
#мужчина
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Алиев озвучил Блинкену условие по прекращению огня в Карабахе
Алиев: операция Баку в Карабахе остановится после сдачи оружия ВС Армении
20 сентября 2023, 07:47

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция Баку в Нагорном Карабахе будет остановлена только после того, как ВС Армении сложат там оружие. Об этом сообщает администрация азербайджанского лидера.
«Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана также сообщил Блинкену, что его администрация несколько раз пыталась провести диалог с представителями армянского населения, однако те отказывались.

При этом Блинкен заявил, что обеспокоен складывающейся ситуацией. Он призвал Азербайджан прекратить огонь и перейти к переговорам.

Ранее стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

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#президент
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#азербайджан
#блинкен
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Япония призвала Азербайджан немедленно прекратить огонь в Карабахе
20 сентября 2023, 07:20

Фото:iStock/blew_i

Япония обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол мирных переговоров. Об этом говорится в пресс-релизе японского МИД.
«Япония выражает серьезную обеспокоенность недавним обострением ситуации в Нагорном Карабахе и решительно призывает немедленно прекратить враждебные действия», - говорится в документе.

При этом Азербайджану стоит немедленно остановить начатые военные действия. В японском ведомстве также призвали все стороны конфликта приступить к диалогу по решению разногласий.

По последним данным армянского госагентства «Арменпресс», семь мирных жителей погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана. Согласно информации, полученной офисом защитника прав человека, среди жертв числятся трое женщин, двое детей и двое мужчин.

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#эксперт
#военные
#япония
#оон
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Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе
20 сентября 2023, 06:50

Фото: un.org

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе и строгому выполнению соглашений, достигнутых в 2020 году, передает РИА Новости со ссылкой на официальный представителя Стефана Дюжаррика.
Дюжаррик также отметил, что Генсек глубоко обеспокоен использованием вооруженных сил в регионе и высказал тревожность по поводу сообщений о погибших, включая гражданских.

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#эксперт
#армения
#азербайджан
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Семь мирных жителей погибли в Карабахе в результате обстрелов
«Арменпресс»: Семь мирных жителей погибли в Карабахе в результате обстрелов
20 сентября 2023, 06:43

Фото: iStock/Wirestock

По данным армянского госагентства «Арменпресс», семь мирных жителей погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана.
Согласно информации, полученной офисом защитника прав человека, среди жертв числятся трое женщин, двое детей и двое мужчин.

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