Расшифрован намек Путина Южной Корее

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Российский президент Владимир Путин во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине. Об этом заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков, пишет Korea Times.
Ланьков пояснил, что в том случае, если Южная Корея окажет военную помощь Украине, то Россия посодействует развитию ядерного потенциала Северной Кореи, о чем намекнул президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР.
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Анастасия Крестьянова