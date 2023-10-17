Расследование Израиля показало, что больница взорвалась из-за ракеты ХАМАС

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Первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС.
Напомним, от 500 до 1000 человек погибли при ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя местного Минздрава. При этом, точное количество жертв в настоящий момент устаналивается.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.
Ранее, израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, что привело к частичному разрушению этих учреждений.
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Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева