Расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор

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Расследованием дела, возбужденного в отношении сына действующего президента США Джо Байдена, будет заниматься спецпрокурор. Об этом сообщил министр юстиции США Меррик Гарланд.
Ранее, в Конгрессе США заявили, что семья Байдена финансирование из России. Белый дом отвергает подобные обвинения и настаивает на том, что американский президент никак не был связан с делами своего сына и не вел предпринимательскую деятельность совместно с ним.
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Анастасия Крестьянова