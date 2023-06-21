Райффайзенбанк вводит новые ограничения для переводов в евро

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Райффайзенбанк с 3 июля прекратит осуществлять переводы евро в банки России
На сайте Райффайзенбанка размещена информация о том, что кредитная организация вводит новые ограничения для исходящих переводов в евро.
В пресс-службе организации пояснили, что клиенты будут лишены возможности произвести платеж в евро, если кредитная организация получателя будет находиться в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.
Сообщается, что новые правила вступят в силу с 3 июля 2023 года. Владельцы счетов, находящиеся в России, смогут беспрепятственно переводить валюту между своими счетами или другому клиенту банка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские заразили вирусом Европейский инвестиционный банк.
В пресс-службе организации пояснили, что клиенты будут лишены возможности произвести платеж в евро, если кредитная организация получателя будет находиться в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские заразили вирусом Европейский инвестиционный банк.
Анастасия Крестьянова