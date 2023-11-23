«Разговоры и никаких действий»: Трамп рассказал о переговорах по заложникам ХАМАС

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС серьезно задерживаются, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Сделка по заложникам существенно задержалась. Слишком много разговоров и никаких действий. Некоторых заложников удерживают преступные синдикаты, которые не контролирует ХАМАС. Ноль уважения к США и нашему некомпетентному руководству», - прокомментировал ситуацию Трамп.
Напомним, 22 ноября было объявлено, что Израиль и Палестина договорились о четырехдневной гуманитарной паузе, в ходе которой будет произведён обмен заложниками. О старте гумпаузы будет объявлено в ближайшее время и, предположительно, её могут продлить на большее количество дней.
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Евгения Парфентьева