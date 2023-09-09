«Разочарование»: Почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20

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По мнению телеканала CNN глава Китая Си Цзиньпина не поехал на саммит Группы двадцати в Индии, так как разочаровался в глобальных структурах из-за доминирования США.
Журналисты уверенны, что Си недоволен действующей сейчас глобальной системой управления из-за слишком сильного влияния США на существующие структуры.
Телеканал также называет ещё одну причину отсутствия китайского лидера. Это решение Пекина усилить сотрудничество с другими структурами, такими как БРИКС.
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«Китай видит G20 как пространство, все сильнее ориентированное на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил CNN научный сотрудник вашингтонского института Куинси Джейк Вернер.
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Екатерина Клепко