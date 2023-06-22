Экс-разведчик Риттер рассказал, что Байден начал паниковать из-за слов Путина об уничтожении техники ВСУ
В то время, как президент России Владимир Путин держит под контролем ход развития ситуации на Украине, в Белом доме началась паника из-за массового уничтожения боевой техники ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер.
По его словам, американский лидер Джо Байден уже не может без истерики «перед спонсорами». Также разведчик назвал Путина «единственным взрослым» в вопросе мирных переговоров по Украине.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины 15 раз атаковали приграничные регионы Белгородской области за минувшие сутки. Атаки проводились, в том числе с помощью беспилотников и артиллеристских мин.
«Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», – подчеркнул Риттер.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины 15 раз атаковали приграничные регионы Белгородской области за минувшие сутки. Атаки проводились, в том числе с помощью беспилотников и артиллеристских мин.
Андрей Гаврилов