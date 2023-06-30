Разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии

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РИА Новости пишет, что американские разведчики и офицеры СБУ обсуждают противодействие России в Сирии
Американские разведчики и офицеры СБУ в настоящий момент проводят систематические совместные консультации на территории Ирака. Они обсуждают противодействие российскому присутствию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске.
По информации собеседника издания, в рамках переговоров было принято решение о кратном увеличении численности террористических организаций.
Он также подчеркнул, что задачу, касающуюся набора боевиков и их переправки их на территорию Сирии возложили на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера.
Кроме того, выяснилось, что боевой подготовкой террористов займутся специалистами из Украины, которые прошли инструктаж на базах США в Ираке.
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По информации собеседника издания, в рамках переговоров было принято решение о кратном увеличении численности террористических организаций.
«Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур», - сообщает источник.
Он также подчеркнул, что задачу, касающуюся набора боевиков и их переправки их на территорию Сирии возложили на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера.
Кроме того, выяснилось, что боевой подготовкой террористов займутся специалистами из Украины, которые прошли инструктаж на базах США в Ираке.
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Татьяна Лаврова