Разведка США считает, что Украина провалит наступление

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Спецслужбы США считают, что Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя, об этом пишет издание Washington Post.
Российская оборона превзошла ожидания и защита очень крепка. Американское издание называет Мелитополь «воротами в Крым» и отмечает стратегическую важность населенного пункта, так как он служит транспортным узлом на полуостров. Спецсужбы также выразили сомнения в том, что украинским военнослужащим удастся дойти до Токмака. Отмечается, что Киев направил на фронт дополнительные резервы личного состава и оружия, но прорвать оборону РФ так и не удалось.
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Анастасия Крестьянова