Развожаев пригрозил уголовными делами за самовольное объявление тревоги

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил Telegram-каналам уголовной ответственностью за самовольное объявление воздушной тревоги в регионе. Об этом он написал в своём личном канале.
«Некоторые каналы решили, что они могут сами давать сигнал воздушной тревоги. С ними будут разбираться, за разжигание паники есть статья и ответственность», — написал Развожаев.По словам губернатора, официальную информацию о воздушной тревоге можно получить только через систему оповещения, по телевидению и радио или в его личном Telegram-канале.
Незадолго до этого севастопольские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в городе, при этом воздушная тревога не объявлялась.
22 октября Михаил Развожаев уже опровергал появившиеся в сети сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги. По словам губернатора, силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя тогда не долетели. Развожаев отметил, что «укропаблики опять разгоняют ложь».
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