РБК: Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря

Фото: официальный сайт Кремля
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие.
Напомним, что в последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.
При этом, как напоминает РБК, у Кремля уже есть опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами «Прямой линии». Тогда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные граждане.
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Напомним, что в последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.
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Артем Путинцев