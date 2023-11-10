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РБК: Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря

10 ноября 2023, 07:02
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие.

Напомним, что в последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.


При этом, как напоминает РБК, у Кремля уже есть опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами «Прямой линии». Тогда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные граждане.

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#прямая линия
#пресс-конференция
#владимир путин
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Япония сожалеет о выходе РФ из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ЯО
10 ноября 2023, 07:27

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В Японии выразили сожаление в связи с намерением РФ остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.

«Вызывает сожаление, что это (решение прекратить действия соглашения — прим. ред.) было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке», — заявил Мацуно.
Документ, подписанный российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, о расторжении соглашения с Японией опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов 9 ноября. 

В конце октября МИД России сообщал, что в условиях крайне враждебного курса Японии в отношении российской стороны, Россия не видит ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, целью которого было заложения основы для долгосрочных отношений.

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Филиппо: Зеленский боится, что украинцы обрушат миф о «новом Черчилле»
#россия
#соглашения
#мид
#страны
#новости
#рф
#япония
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Филиппо: Зеленский боится, что украинцы обрушат миф о «новом Черчилле»
10 ноября 2023, 05:48

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины совершил переворот, отказавшись проводить выборы. Об этом он написал в соцсети Х.
По мнению политика, Зеленский принял такое решение из-за страха перед украинцами, которые могут не избрать его на очередной срок, обрушив тем самым миф о «новом Черчилле».

«Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о «новом Черчилле» или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — говорится в публикации.

НАТО, в свою очередь, хочет сохранить свою «марионетку» в лице Зеленского для того, чтобы самостоятельно определять время избавления от неё.

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#выборы
#политика
#президент
#дипломат
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#зеленский
#переговоры
#россия
#украина
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В США испугались того, что Иран или Китай развяжут глобальную войну
Axios: В США назвали пять глобальных угроз, приближающих большую войну
10 ноября 2023, 05:30

Фото: iStock/andriano_cz

Администрация президента США Джо Байдена считает, что ситуацию глобальной войны в мире приближают сразу пять угроз, которые «очень нервируют Белый дом». Об этом 10 ноября пишет американский портал Axios
К числу этих угроз издание, в частности, отнесло:

  1. воюющее с Израилем палестинское движение ХАМАС;
  2. ось Россия — Китай; 
  3. Северную Корею; 
  4. вооруженные подразделения Ирана и их прокси-структуры в других странах,
  5. фейковые видео, сделанные с помощью искусственного интеллекта, и поражающие все поля боя.

Главной на сегодняшний день проблемой, по мнению вашингтонских чиновников,  являются Иран и финансируемые им террористические группы, включая ливанскую «Хезболлу», поскольку они вполне могут атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

Вместе с этим, фиксируя сложность текущего момента, администрация Белого дома крайне внимательно следят за Китаем, который «может воспользоваться хаосом и начать операцию на Тайване». 

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали как никогда близки к третьей мировой войне. А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, из-за действий англосаксов Ближний Восток находится «на грани большой войны». Подобное положение дел можно отследить и на Украине.

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#иран
#китай
#сша
#война
#хамас
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Украинский дипломат Чалый заявил, что переговоры с Москвой опасны для Киева
10 ноября 2023, 05:22

Фото: iStock/Liukov

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в беседе с телеканалом «Эспрессо TV» рассказал о возможных вариантах развития переговоров с Москвой.
В первую очередь Чалый оценил переговоры об обмене военнопленными, которые сейчас затормозились. По словам дипломата, для таких переговоров требуется уровень лидера государства, однако с президентом Путиным «это невозможно».

Посол добавил, что прямые переговоры с Москвой о результатах вооружённого конфликта могут быть для Украины очень опасными, потому что Киев в таком случае не получит возмещений.

Чалый допустил, что решение может быть принято некоей «специально созданной международной структурой», однако подписания формального мира, по его мнению, в ближайшие годы не предвидится.

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#посол
#киев
#переговоры
#украина
#россия
#москва
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Rafael Online: Первые 85 россиян в пятницу покинут Газу через КПП «Рафах»
10 ноября 2023, 05:02

Фото: iStock/Borka_Kiss

Первые 85 граждан России, проживавших в секторе Газа, в пятницу, 10 ноября, покинут территорию палестинского анклава через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает Rafael Online со ссылкой на данные списка погранперехода
В документе говорится, что всем эвакуируемым, среди которых граждане и других государств, нужно прибыть на КПП к 7 часам утра по местному времени (8:00 мск).

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявлял, что российское государство готово эвакуировать около 600 своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. 

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал Викторов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия была шокирована условием, которое поставил посол Израиля. Речь идёт о том, что на согласование списка подлежащих эвакуации из сектора Газа россиян может уйти до двух недель. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в России не понимают, с чем связаны такие длительные сроки и почему при усилиях Москвы эвакуация задерживается.

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#граница
#россияне
#сектор газа
#палестина
#эвакуация
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В США заявили, что визитом в Казахстан Путин продемонстрировал сохранившуюся уверенность
CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях со странами Центральной Азии
10 ноября 2023, 04:36

Фото: сайт Кремля

Американская обозревательница Холли Элиатт в эфире телеканала CNBC заявила, что старания западных стран разрушить отношения с Россией и с союзниками в Центральной Азии не увенчались успехом.
Она отметила, что поездка президента РФ Владимира Путина в Казахстан продемонстрировала сохранившуюся у российского лидера уверенность в себе. По словам журналистки, Российская Федерация сохраняет с союзниками по СНГ политические и экономические связи, несмотря на попытки Запада подорвать их.

Элиатт считает, что страны Центральной Азии не следуют политике запада в отношении России, так как заинтересованы в сохранении партнёрских отношений с РФ.

«Неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они «сидят сложа руки», когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах — таких, как конфликт на Украине», — заключила Холли Элиатт.

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#казахстан
#страны
#путин
#рф
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Израиль может потратить годы на наказание всех виновных в нападении 7 октября
Глава Минобороны Израиля Галант: «Мы найдём всех, кто напал на граждан Израиля»
10 ноября 2023, 03:58

Фото: iStock/Gilnature

Израиль готов потратить годы на уничтожение всех причастных к атаке на него 7 октября. С таким заявлением выступил в четверг на пресс-конференции министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
«Мы найдём всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. <...> пусть это займёт годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле. Мы не пойдём ни на какой компромисс по отношению к убийцам», — жёстко выразился Галант.

Кроме того, глава израильского военного ведомства сообщил, что израильские военные начали применять в секторе Газа новые методы борьбы с укреплёнными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС.

Движение ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, об этом ранее написала американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#хамас
#палестина
#нападение
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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
10 ноября 2023, 03:10

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Президента в ходе посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.



Владимир Путин и ранее неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, до этого — объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Был глава государства также в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

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#владимир путин
#военные
#дмитрий песков
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Байден лишится своего главного советника по европейским делам
Politico: Главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку
10 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Dmytro_Varavin

Старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Европы и главный советник президента Байдена по европейским делам Аманда Слоут подала в отставку. Об этом сообщила газета Politico.
«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — приводит издание слова Слоут.

На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, «тихой, но ключевой фигурой» в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом Свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого антироссийского фронта.

Издание пишет, что Слоут буквально месяцами недосыпала, координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.

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#сша
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