Реакция мира на войну в Израиле: Кадыров поддержал ХАМАС, ООН не смогла принять решение

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7 октября палестинская группировка ХАМАС из сектора Газа выпустила по территории Израиля пять тысяч ракет, после чего вторглась в приграничные районы страны. Ответными действиями Израиля стали массированные обстрелы сектора Газа. Обострение израильско-палестинского конфликта и его продолжающееся усугубление приковало к себе внимание всего мира. Редакция «Радио» расскажет о реакции политиков и мирового сообщества на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Россия поддерживает Палестину или Израиль?
Россия призывает обе стороны противостояния прекратить конфликт и решить возникшую ситуацию путем переговоров. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов прежде заявил, что Израиль и Палестина должны прекратить огонь и пойти на дипломатическое урегулирование кризиса. Он также назвал нынешнее обострение результатом многолетнего конфликта, что привело к его опасному рецидиву.
О многочисленных гражданских жертвах в палестино-израильском боестолкновении заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В ходе беседы с лидером Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, министр указал на необходимость прекращения вооруженного конфликта. Лавров подчеркнул, что важно уделить внимание на причины конфликта и сообщил о готовности России внести вклад в прекращение кровопролитной войны между Израилем и Палестиной.
Об озабоченности конфликтом на Ближнем Востоке и стремлении вывести его в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — подчеркнул Песков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной страны НАТО. Он заявил, что Израиль использует оружие, которое ранее США передавали Украине и добавил, что на черном рынке появилось оружие, которое перепродает Киев.
«И раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы», — заявил Медведев.
Китай поддержал Палестину
Обеспокоенность вооруженным конфликтом выразили в Китае. Министерство иностранных дел КНР заявило, что в Пекине «глубоко обеспокоены нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем». В ведомстве призвали международное сообщество содействовать мирным переговорам и прекращению огня.
Война в Израиле 2023: за прекращение огня
Кроме России и Китая, за прекращения боевых действий выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он осудил нападения на мирных людей и их убийство со стороны обоих конфликтующих государств. Тюрк подчеркнул, что гражданское население не должно подвергаться насилию. Он призвал принять все меры предосторожности, чтобы избежать жертв.
Власти Египта направили Израилю и руководству группировки ХАМАС предложение о временном перемирии и прекращении огня. Страна предложила организовать обмен пленными о остановить военные действия до завершения процедуры.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою помощь в решении палестино-израильского конфликта. По его словам, Анкара готова приложить усилия для восстановления мира в регионах.
Кто поддержал Израиль
В поддержку Израиля выступили несколько лидеров стран. Так, президент США Джо Байден заявил, что поддержка страны является непоколебимой американской позицией и распорядился выделить Тель-Авиву 400 млн долларов помощи. В Пентагоне подтвердили, что США будут поставлять армии Израиля необходимые ресурсы. Кроме того, в регион направлена группа американских военнослужащих, которая будет оказывать помощь в боевых действиях на стороне Израиля.
Поддержал Израиль в конфликте с Палестиной президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил озабоченность судьбой раненых гражданских лиц и осудил действия группировки ХАМАС.
Также против палестинцев выступили представители Германии и Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
В США призвали отдать всю предназначенную для Украины помощь Израилю
В МИД ОАЭ нападение группировки ХАМАС на Израиль назвали «серьезной эскалацией» и призвали стороны конфликта предоставить мирному населению полную защиту.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение о полной блокаде сектора Газа. Это полное прекращение поставок продовольствия, топлива и электроэнергии в палестинский анклав.
В ООН также осудили действия Палестины и призвали к прекращению огня. Посланник организации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд назвал конфликт «пропастью» и призвал отступить Палестину и Израиль от «этого края».
Генсек ООН Антониу Гутерриш действия ХАМАС тоже осудил и призвал «всеми дипломатическими способами избегать более крупномасштабного конфликта».
Совбез ООН о войне в Израиле
Действия группировки ХАМАС решительно осудил Евросоюз. Глава дипломатии Жозеп Боррель призвал стороны конфликта прекратить военные действия, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия Палестины «терроризмом в самой отвратительной форме».
Кто поддержал ХАМАС
Ливанское движение «Хезболла», которое присоединилось к ведению боевых действий в Израиле сообщило о внимательном наблюдении за ситуацией в секторе Газа. Действия ХАМАС движение назвало «ответом» на длительную оккупацию государства.
Поддержал Палестину глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что республика выступает против войны, которая «может перерасти в нечто большее» и сообщил о готовности отправить миротворцев из Чечни в Израиль и Палестину.
Жертвы в Израиле
По информации Минздрава Израиля, в результате продолжающихся вооруженных столкновений между армией страны и группировкой ХАМАС, погибли более 900 граждан Израиля, 2 616 человек получили ранения. Также сообщается о двух погибших гражданах России. Минздрав Палестины сообщил о раненых, количество которых превышает 3,7 тысяч человек, 687 погибли.
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Анастасия Крестьянова