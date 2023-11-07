Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в блоге Weapons and Strategy заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского реальную угрозу представляет глава ГУР Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против Зеленского с целью заключить мир с РФ.
«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — говорится в публикации.
Брайен отметил, что ГУР Украины и СБУ являются важными элемента возможной смены власти не Украине.
«Текущая тенденция ведет к худшему для Зеленского и для Украины. Солдаты на поле боя уже знают это», — заключил Стивен Брайен.
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