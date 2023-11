Буданов о мире с Россией

«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве

Зеленский о переговорах по Украине

Залужный о тупике на фронте





В Германии назвали фатальную ошибку Украины при контрнаступлении

В США рассказали о переговорах России и Украины





Россия о разрешении конфликта с Украиной

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после того, как конфликт будет завершен. Он привел в пример отношения между Россией и Японией, которые после 1945 года так и не подписали мирный договор из-за разногласий по вопросам принадлежности северных островов.По мнению Буданова, подобный «сценарий» вероятен и в конфликте России и Украины. Он также допустил, что кризис между странами может продолжаться на протяжении десятков лет, однако без интенсивных боев.Прежде предположения о том, чем может завершится российско-украинский кризис озвучил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, противостояние между государствами необходимо завершить по «вьетнамскому сценарию», однако для этого необходимо освободить Украину от интервенции западных стран.Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил возможность проведения переговоров с российской стороной третьими странами. Он подчеркнул, что другие государства могут инициировать переговорный процесс с Россией для урегулирования кризиса, однако Киев не имеет никаких связей с Москвой в настоящее время.Глава киевского режима также добавил, что ВСУ намерены продолжать ранее анонсированное наступление. По его словам, у командования украинской армией уже есть план и обозначены направления, в которых будут продвигаться бойцы.В беседе с изданием The Economist, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ситуация на линии фронта складывается сложная, и украинские силы поставлены в тупик из-за уровня находящихся на вооружении технологий. Он также добавил, что исправить положение сможет только технологический скачок.Подобные высказывания главкома украинской армией вызвало негодование у президента Украины. Издание The New York Times связало конфликт между Залужным и Зеленским с расколом в гражданском обществе. По мнению авторов статьи, такой разлад в кругах правящей элиты страны может привести к провалу на фронте.Прокомментировал скандальное высказывание Залужного экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем YouTube-канале он поделился предположением о том, что своими словами главком ВСУ вероятно выразил готовность к переговорам.Российская сторона также неоднократно заявляла о том, что готова обсудить с Украиной возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа вновь напомнил, что Москва готова к переговорам, в том числе с Валерием Залужным. Депутат также заявил, что главком может быть следующим президентом Украины, если США захотят лишить Зеленского занимаемого поста.Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с украинским коллегой только с позиции силы. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, российский президент больше не даст себя обмануть, так как прежде с ним уже так поступали. Американский эксперт напомнил слова лидера ФРГ Ангелы Меркель, которая ввела в заблуждение Путина относительно Минских соглашений, а позже призналась, что специально тянула время для Украины.В НАТО, наоборот, уверены, что диктовать условия, на которых стороны смогут прийти к перемирию, будет Украина. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены блока будут продолжать поддерживать Киев и определять, какие условия приемлемы для переговоров, будет исключительно украинская сторонаПрезидент России Владимир Путин продолжает напрминвть о готовности к переговорам с украинской стороной. Однако глава государства подчеркивает, что киевские власти законодательно исключили возможность проведения переговоров с Россией. По его словам, для начала переговорного процесса Украина должна отменить запрет на урегулирование кризиса дипломатическим путем.Помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что от Киева не исходит никакой инициативы по проведению диалога с Москвой. Он также отметил готовность российской стороны к переговорам. О мирном разрешении конфликта также высказывался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, переговоры будут возможны, когда Киев «признает реалии».