Обозреватель Фабрицио Казари в своем материале для Rebelión заявил, что Украина вынуждена осознавать, что из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению конфликта ее изоляция усиливается.
Казари отметил, что в итоговой декларации саммита G20 нет упоминания России, как страны-агрессора в отношении Украины, а также поддержки Киева в целом. Вместо этого в тексте содержится призыв к уважению территориальной целостности и национального суверенитета всех стран в целом.
По мнению автора, это говорит о расколе внутри «Группы двадцати» из-за украинского конфликта.
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По мнению автора, это говорит о расколе внутри «Группы двадцати» из-за украинского конфликта.
«Усиливающееся давление на Украину с целью начать переговоры и положить конец конфликту, в котором она не может выиграть, заставляет Киев теперь осознавать свою прогрессирующую изоляцию. Отсюда и истерика Зеленского, который определил все страны G20 в лагерь своих врагов», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян