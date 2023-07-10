Rebelión: Ракета «Посейдон» способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси

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Российский ядерный комплекс «Посейдон» имеет потенциал для уничтожения нескольких штатов США сразу, замечает обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес.
«Единственная ракета такого типа („Посейдон“ — ред.) в состоянии уничтожить целиком такие штаты, как Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси, вызывая в океане радиоактивные цунами», — отметил Гонсалес.Автор акцентирует внимание на том, что ни одна страна «при здравом уме» не вступила бы в войну с Россией, учитывая мощь и многообразие ее ядерного арсенала. Гонсалес напоминает, что Россия обязуется применить ядерное вооружение исключительно в случае угрозы выживанию страны. Однако, по его словам, западные государства предпочитают не обсуждать этот вопрос, преднамеренно усиливая напряженность.
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