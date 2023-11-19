Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства

Фото: istockphoto / rarrarorro
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до самого низкого уровня за время его нахождения на посту президента. Об этом говорят результаты опроса NBC News.
Согласно итогам опроса, рейтинг одобрения Байдена упал до 40 процентов. Это связано с тем, что большинство респондентов не поддерживают его подход к внешней политике и боевым действиям между Израилем и ХАМАС.
По результату опроса, действующий лидер Америки впервые отстает от экс- президента США Дональда Трампа на фоне выборов в 2024 году.
Уточняется, что в результатах исследования выделяются изменения мнения избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. Если в сентябре текущего года 46 процентов таких респондентов заявили, что поддерживают работу Байдена, то теперь число одобрений среди этих граждан упал до 31 процента.
Читайте также:
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM.
Британский политик Эшкрофт: Россия присоединит Украину по частям.
Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры.
По результату опроса, действующий лидер Америки впервые отстает от экс- президента США Дональда Трампа на фоне выборов в 2024 году.
Читайте также:
США успешно испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM.
Британский политик Эшкрофт: Россия присоединит Украину по частям.
Главы МИД России и Ирана провели телефонные переговоры.
Дана Игумнова