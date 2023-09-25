Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса

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По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC в сентябре, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда. В соответствии с данными опроса, 41% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, в то время как 56% выразили несогласие. Этот уровень неодобрения стал самым высоким с момента вступления Байдена в должность президента.
Данный опрос проводился среди тысячи американцев по телефону с 15 по 19 сентября 2023 года, с учетом статистической погрешности около 3,1 процентного пункта.
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Артем Кузьмин