Рейтинг правительства Японии обновил антирекорд и упал до 24%

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Популярность кабинета министров Фумио Кисиды обновила последний антирекорд, который составлял 29%. Рейтинг одобрения японского правительства снизился до 24%.
Такие цифры стали известны после публикации данных исследования, проведенного газетой «Иомиури». Уровень неодобрения гражданами страны действий правительства Японии составил 62%. Эксперты считают, что на падение рейтингов оказали влияние недовольство экономическими мерами правительства и частые отставки ведущих политиков.
Самым распространенным ответом на вопрос, почему респонденты не поддерживают действующий кабинет министров, стало то, что граждане не верят в эффективность его политики (47%). Также более 66% японцев заявили, что им не нравятся экономические меры, которое правительство пытается предпринять, чтобы остановить рост цен.
Что касается самого премьер-министра Кисиды, то 62% опрошенных граждан хотят видеть его во главе правительства только до конца текущего срока полномочий, 33% желают его немедленной отставки, и только 11% хотели бы, чтобы он руководил кабинетом министров как можно дольше.
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Самым распространенным ответом на вопрос, почему респонденты не поддерживают действующий кабинет министров, стало то, что граждане не верят в эффективность его политики (47%). Также более 66% японцев заявили, что им не нравятся экономические меры, которое правительство пытается предпринять, чтобы остановить рост цен.
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Александр Бойцов