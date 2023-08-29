Религиовед Лункин объяснил речь Папы Римского о великой России

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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что в своей речи о великой России Папа Римский основывался на идее соединения мостов между людьми и поколениями, а не на реакции Запада и Украины на его слова.
Он подчеркнул, что для Папы Римского нет темы «отмены России».
Специалист добавил, что Франциск старается выдерживать определённый баланс сил.
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«Речь папы, посвящённая встрече с российской католической молодёжью, была основана на идее особой миссии молодёжи в контексте выстраивания мостов между людьми, между странами и между поколениями. Думаю, что Папа Франциск уделил внимание российским историческим традициям, которые связаны с великими людьми. Для папы важно было сказать о том, что Россия — это часть европейской цивилизации», — отметил в беседе с RT Лункин.
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Мелисса Тимофеева