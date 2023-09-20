Решение об отправке Украине дальнобойных ракет за Байденом

Фото: сайт Кремля
Издание Foreign Policy сообщает, что все американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Однако, авторы статьи отметили, что окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден.
Журналисты сослались на заявление анонимного сотрудника конгресса. По словам собеседника издания, в том случае, если ракеты не будут поставлены Киеву, это будет означать лишь то, что соответствующее разрешение не дал американский президент.
Представитель аппарата конгресса добавил, что Вашингтон по-прежнему опасается эскалации конфликта с Россией, что определяет действия властей США и их подходы к отправке оружия на Украину.
Прежде сообщалось, что генсек НАТО Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus.
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Представитель аппарата конгресса добавил, что Вашингтон по-прежнему опасается эскалации конфликта с Россией, что определяет действия властей США и их подходы к отправке оружия на Украину.
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Анастасия Крестьянова