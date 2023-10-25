Спикером палаты представителей США стал республиканец Майк Джонсон

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Спикером палаты представителей США стал конгрессмен от республиканцев Майк Джонсон. Об этом сообщает «Интерфакс».
Майку Джонсону 51 год, с 2016 года он является членом нижней палаты конгресса США. Политик закончил Луизианский университет, где изучал право, а затем около двадцати лет посвятил конституционному праву.
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