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Республиканца Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию

02 декабря 2023, 06:09
Фото: iStock/Alejo Vazquez

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США из-за коррупции. Об этом сообщает CNBC.
«Палата представителей в пятницу проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь, что сократило и без того незначительное число членов республиканской партии», — говорится в публикации.

Отмечается, что 311 участников отдали свои голоса за исключение Сантоса. При этом 114 членов палаты поддержали республиканца.


По информации телеканала, расследование в отношении Джорджа Сантоса шло давно, а в середине ноября были опубликованы его результаты.

«Комиссия под руководством республиканской партии пришла к выводу, что Сантос явно воровал из своей кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых OnlyFans.com», — сказано в материалах дела.

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Северная Корея расценит вмешательство в работу спутников как объявление войны
Reuters: КНДР расценит вмешательство в работу её спутников как объявление войны
02 декабря 2023, 06:21

Фото: iStock/Tessa Tung

Северная Корея станет рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников как объявление государству войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК КНДР.
«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», — говорится в публикации.

В КНДР добавили, что ликвидируют жизнеспособность любых разведывательных спутников США в случае вмешательства Вашингтона в космическую деятельность страны.

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«Мы ошибались»: Макгрегор раскрыл фатальный просчёт США на Украине
Макгрегор: Конфликт на Украине показал, что технологии не гарантируют победу
02 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт продемонстрировал США, что невозможно одержать победу только благодаря современным военным технологиям. Об этом он написал в соцсети Х.
«Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что «технологии решают все проблемы». Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине», — добавил американский военный.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#россия
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#мнение
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#зеленский
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США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС
Politico: США могут потребовать прекращения деятельности ХАМАС в Катаре
02 декабря 2023, 04:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Администрация американского президента Джо Байдена после обмена заложниками в Израиле и секторе Газа может потребовать от правительства Катара расформировать движение ХАМАС. Об этом пишет Politico.
Источники издания рассказали, что в Вашингтоне сейчас рассматривают варианты развития событий вокруг радикального движения ХАМАС после завершения израильской военной операции и решения первичных гуманитарных проблем в секторе Газа.

Эксперты считают, что ХАМАС с высокой вероятностью сменит место постоянного пребывания движения на Катар. На фоне этого США придётся действовать превентивно и убедить арабскую страну не ждать нового витка агрессии со стороны ХАМАС, прекратив его поддержку.

«Мы ясно дали понять, что после 7 октября с ХАМАС больше нельзя вести дела в обычном режиме. Это обсуждение, которое мы продолжим вести с партнерами в регионе», ― цитирует Politico слова собеседника.

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#израиль
#эксперты
#ес
#палестина
#хамас
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Economist: Орбан и Вилдерс не допустят вступления Украины в ЕС
02 декабря 2023, 04:22

Фото: iStock/BigNazik

Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не дадут Украине осуществить план по вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Economist.
«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества Орбан сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс 22 ноября победил на выборах», — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что саммит по вступлению Украины в ЕС, запланированный на середину декабря, должен был «пролить потоки денежных ливней» на Киев, а также гарантировать украинской стороне членство в Европейском союзе. Однако Орбан и Вилдерс, не поддерживающие расширение ЕС, всячески препятствуют достижению таких целей.

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Аналитик Сойка: Зеленский стал основной проблемой Байдена накануне выборов
02 декабря 2023, 03:41

Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявила, что президенту США Джо Байдену для победы над Дональдом Трампом в предстоящих выборах предстоит убедить украинского лидера Владимира Зеленского в необходимости заключения мирного соглашения с Москвой. Об этом он написал в своём материале для South China Morning Post.
«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — говорится в публикации.

Сойка считает, что прекращение боёв в зоне СВО может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего главы Соединённых Штатов. Специалист напомнил, что рейтинг Байдена после начала конфликта на Ближнем Востоке опустился до отметки в 40%.

Он добавил, что основной проблемой для Вашингтона сейчас  является президент Зеленский и его настойчивые отказы от общения с российской стороной.

«В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным», — резюмировал аналитик.

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#зеленский
#путин
#байден
#переговоры
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Израиль совершил атаку на столицу Сирии
Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска
02 декабря 2023, 02:58

Фото: iStock/bwb-studio

Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
«Израиль совершил агрессию на окрестности сирийской столицы Дамаска», — проинформировали журналисты.

Армия обороны Израиля 12 ноября заявила об атаке по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В ЦАХАЛ отметили, что атака была осуществлена в ответ на нападение в сторону Голанских высот.

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#армия
#журналисты
#гибель
#атака
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Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:52

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил на место журналистку немецкого издания Deutsche Welle*, исказившую его слова об ОБСЕ.
Российский министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД заявил, что итог этого саммита ему безразличен. Однако немецкая журналистка, задавая вопрос Сергею Лаврову, исказила его слова и подчеркнула, что российский дипломат не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — сказал Лавров журналистке Deutsche Welle*.

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#министр
#дипломат
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#рф
#россия
#журналисты
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Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключении России из ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав прокомментировала заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссии об исключении России «потеряла актуальность».
«А была дискуссия? Надо же. Все пропустили», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.

Ранее Османи указал на ряд причин, по которым дискуссия об исключении Российской Федерации из числа членов ОБСЕ полностью себя исчерпала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мид
#заявление
#ес
#запад
#захарова
#россия
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NYP: Жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за слабого здоровья
02 декабря 2023, 00:22

Фото: сайт Белого дома

Будет жестоко по отношению к действующему президенту США Джо Байдену вынуждать его избираться на второй срок. Об этом пишет New York Post.
«Очевидные психические проблемы Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что сотрудники Белого дома делают всё, чтобы оградить президента от повышенного внимания общественности. Такими темпами Джо Байдену придётся баллотироваться на переизбрание без принятия участия в предвыборной кампании.

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#выборы
#сша
#байден
#президент
#здоровье
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Достижения.рф