Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

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Республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов, сообщил конгрессмен Уоррен Дэвидсон в своем Twitter.
«Граждане США не хотят финансировать бесконечные прокси-конфликты. Мы, вместе с коллегами, обратились с письмом к президенту Байдену с просьбой приостановить рассмотрение последнего предложения о помощи до момента, пока конгрессу не будет представлена четкая стратегия по вопросу Украины», — отметил Дэвидсон.В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву в размере 24 миллиардов долларов.
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