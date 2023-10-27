Reuter: Истребители ВВС США F-16 нанесли удары по базам с оружием в Сирии

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Как сообщил глава Пентагона Ллойд Дж. Остин, по приказу президента Джо Байдена самолеты ВВС США нанесли удары по двум военным объектам в Сирии. Целью атаки истребителей F-16 были склады с оружием и боеприпасам.
Шеф Пентагона также заверил, что США готовы предпринимать дальнейшие ответные меры, если проиранские группы будут продолжать свои атаки на американские войска. Какого рода будут эти меры, Остин не уточнил.
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Александр Бойцов